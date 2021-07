A vitória por 1 a 0 sobre o Peru nesta segunda-feira (5) no estádio Niilton Santos, no Rio de Janeiro, foi o quarto resultado apertado e não convincente da Seleção Brasileira na atual Copa América. Com exceção dos dois primeiros jogos, quando derrotou Venezuela e Peru, respectivamente, por 3 a 0 e 4 a 0, nos demais confrontos a Seleção Brasileira não conseguiu impor superioridade absoluta sobre os adversários sul-americanos. Foram três vitórias por diferença mínima e um empate com Equador. Ou seja, apesar de jogar em casa, o selecionado brasileiro tem encontrado dificuldades para furar o bloqueio dos adversários. Para o alguns especialistas, os adversários jogam para não levar goleada e por isso priorizam o sistema defensivo e joga para explorar os contra-ataques. Esseas são fatores que contribuem para a dificuldade brasileira.

No jogo pela semifinal contra o peruanos, A Seleção que derrotou por 4 a 0 na fase inicial, o Brasil foi melhor no primeiro tempo, mas o ritmo caiu na segunda etapa, quando a seleção peruana também apertou a marcação e foi mais faltosa, sendo Neymar o alvo principal dos marcadores. Também no segundo tempo saíram todos os cartões do jogo: Yotún, por falta em Richarlison, aos 10 minutos, Vinícius Jr., por uma entrada forte no campo de ataque, e López, que deu um carrinho em Paquetá.

O único gol do Brasil aconteceu no primeiro tempo aos 34 minutos, e começou com uma roubada de bola que resultou em uma arrancada de Neymar. O jogador avançou sem marcação pelo lado esquerdo do meio-campo até a entrada da grande área, quando foi alcançado pela zaga peruana. Ainda assim, houve espaço para Neymar cruzar a bola para Lucas Paquetá, que mandou para o fundo do gol.

A seleção comandada pelo técnico Tite está classificada para final que está marcada para o sábado (10), às 21 horas, no Maracanã. A final será disputada contra a Argentina ou contra a Colômbia, que vão fazer a outra semifinal nesta terça-feira (6), às 22 horas, no Mané Garrincha, em Brasília.

Com o resultado, o Brasil chegou à segunda final consecutiva na competição. Em 2019, a seleção foi campeã justamente sobre o Peru, por 3 a 1

O Peru agora espera o perdedor entre Argentina e Colômbia para disputa pelo terceiro lugar da competição, que vai acontecer na sexta-feira (9), às 21 horas, no Mané Garrincha em Brasília.

Brasil 1 X 0 Peru

Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Gol: Lucas Paquetá (Brasil)

Brasil – Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi (Éder Militão); Casemiro e Fred (Fabinho); Éverton Cebolinha (Everton Ribeiro), Neymar, Richarlison (Vinícius Jr.) e Lucas Paquetá (Douglas Ruiz). Técnico: Tite

Peru – Pedro Gallese; Callens, Ramos (Raziel Garcia) e Santamaría; Corzo, Sergio Peña, Tapia (Távara), Yotun e Trauco (Marcos López); Cueva (Ormeño) e Lapadula. Técnico: Ricardo Gareca