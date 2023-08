Com salário de R$ 1,2 mil, TRE-MS oferece 19 vagas de estágio em 9 cursos

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) está com inscrições abertas para estágio, de nível superior, em nove cursos.

O salário é de R$ 1.020,00, com acréscimo diário de R$ 9,30 para vale-transporte. Com isso, a remuneração mensal totaliza aproximadamente R$ 1.206,00.

A carga horária de é 25 horas semanais, sendo cinco horas de segunda a sexta-feira, no período vespertino. O local de trabalho é na secretaria do TRE-MS, que fica em Campo Grande.

São 19 vagas + 20 cadastros reservas (CR), totalizando 39 vagas, entre convocados e aprovados. O cadastro reserva é formado por candidatos aprovados em todas as etapas do concurso público, mas fora do número previsto de vagas efetivas.

As vagas são para os cursos de:

Administração

Ciências Contábeis

Jornalismo

Publicidade e Propaganda

Direito

Engenharia Ambiental

Engenharia Civil

Informática

Matemática

Podem participar do processo seletivo os acadêmicos das seguintes instituições:

UNINTER

CESUMAR

Universidade Católica Dom Bosco (UCDB)

Faculdade UNIGRAN Capital

UNIDERP

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande

Estácio de Sá

FCG

FACSUL

INSTED

IFMS

As inscrições podem ser feitas neste site até 6 de setembro de 2023. Para efetivar a inscrição, o candidato deve entregar 2 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) na sede do TRE, entre os dias 11 e 20 de setembro, das 13 às 17h.

As provas ocorrem em 1º de outubro (domingo), às 8h, na Unigran Capital, localizada na Rua Abraão Júlio Rahe, 325, Centro. O gabarito será divulgado em 3 de outubro. Os acadêmicos serão convocados entre 18 e 20 de outubro e o estágio começará em janeiro de 2024.

Do total de vagas, 50% são para ampla concorrência e 50% para cotas (10% para pessoas com deficiência, 30% para negros e 10% para indígenas).

A prova objetiva terá 40 questões com 5 alternativas cada. Deve ser assinalado, em cada questão, apenas uma alternativa. Serão aprovados os candidatos que tiverem, no mínimo, 50% de acertos na prova.

O estágio tem duração máxima de dois anos, exceto para pessoas com deficiência.

O ingresso no estágio não concede direito ao recebimento de auxílio-alimentação ou à inclusão no plano de saúde dos servidores do Tribunal.

Confira o conteúdo das provas aqui e o edital completo aqui.

