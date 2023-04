Com Sampaoli no Maracanã, Flamengo vence Coritiba na estreia do Brasileirão

O Flamengo estreou com vitória no Campeonato Brasileiro e com o novo treinador nas arquibancadas do Maracanã: Jorge Sampaoli. O chileno, que assume o time nesta segunda-feira (17/04), viu o Rubro-Negro vencer o Coritiba por três a zero. Ayrton Lucas, Gabriel Barbosa e Pedro marcaram para o Mengão na tarde deste sábado (16/04), no Rio de Janeiro.

Agora, o Flamengo volta suas atenções para a Copa Libertadores, na quarta-feira (19), diante do Ñublense-CHI, também no Rio de Janeiro, pela segunda rodada da fase de grupos. O Coxa, por sua vez, joga no próximo domingo (23/04), no Couto Pereira, diante do Fortaleza.

Como foi o jogo

Sob os olhares de Jorge Sampaoli e empurrado pela torcida, o Flamengo foi para cima do Coritiba e tentou sufocar desde os primeiros minutos. E deu certo. Ayrton Lucas arriscou de fora da área e marcar um lindo gol, logo aos 11 minutos de partida.

Com a vantagem no marcador, o Flamengo tentou esboçar um novo domínio, mas cedeu muito espaço para o Coritiba contra-atacar. Mesmo assim, o domínio rubro-negro prevaleceu na primeira etapa e o placar só não foi ampliado porque Matheus França, em um belo chute de fora da área, acabou parando na trave.

No segundo tempo, António Oliveira tentou mudar a forma de jogar e com menos de cinco minutos fez três alterações. Porém, logo em seguida Gerson foi derrubado por Andrey – que tinha acabado de entrar – na área e o juiz assinalou pênalti.

Gabigol bateu com perfeição e encerrou o jejum de dez jogos sem marcar. Com o confronto praticamente decidido, o Flamengo manteve a posse de bola no ataque, dando poucos espaços para os paranaenses contra-atacarem.

Nos últimos minutos, Pedro – artilheiro do time na temporada e que começou no banco – recebeu bela bola de Victor Hugo e tocou com categoria para sacramentar a boa atuação do Flamengo e a bela vitória.

Um os grandes momentos da partida foi o retorno de Bruno Henrique aos gramados. O camisa 27, que teve seu nome cantado pela torcida na maior parte do tempo, retornou aos gramados após dez meses sem atuar, devido uma lesão no joelho esquerdo. Ele substituiu Everton Cebolinha aos 23 minutos do segundo tempo e teve atuação discreta.