Com saneamento universalizado, Águas Guariroba trata 100% do esgoto coletado na Capital

Desde 2000 como responsável pela concessão de água e esgoto de Campo Grande, a Águas Guariroba sempre tratou 100% de todo efluente coletado nas casas e comércios da Capital.

Um indicador de excelência desse serviço prestado além da conta é que o córrego Imbirussu, por exemplo, tem seus níveis de qualidade melhorados após a devolução dos efluentes.

“Nós coletamos, tratamos com qualidade esse esgoto e devolvemos para os córregos de Campo Grande. O efluente entra e melhora a condição do córrego, então nós contribuímos diretamente no meio ambiente e na biodiversidade da Capital. Nenhuma ligação de esgoto é feita se não temos condições de tratar e tudo que coletamos é tratado”, comenta o diretor-presidente da concessionária, Themis de Oliveira.

Atualmente, 100% da população recebe água de qualidade em casa e aproximadamente 93% já possui rede de esgoto disponível para ligação. Com esses índices, a Águas Guariroba já alcançou, com nove anos de antecedência, os objetivos do Marco Legal do Saneamento, que prevê que todos os municípios do país tenham 100% de rede de água e 90% de rede de esgoto até 2033.

Hoje, a Capital conta com duas estações de tratamento de esgoto (ETEs). A maior, ETE Los Angeles, trata 900 litros por segundo. Já a ETE Imbirussu tem tecnologia inédita no Brasil e trata 120 litros por segundo.

“Além de tratar 100% do esgoto que coleta, a Águas Guariroba segue padrões internacionais na realização do processo, garantindo total confiabilidade perante órgãos ambientais. O laboratório de efluentes da concessionária foi o primeiro de Mato Grosso do Sul a receber a Acreditação do INMETRO (CGCRE) em sete processos de análise”, explica o diretor-executivo da Águas Guariroba, Gabriel Buim.