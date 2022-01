Os altos índices de infecção por Covid-19 e Influenza pode estar impactado diretamente o percentual de doação e comparecimento no Hemosul (Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul). Embora não existam indícios que relacionem claramente os surtos virais e o não comparecimento ao hemocentro, empiricamente, os números de doações diminuíram desde o início da pandemia do novo coronavírus.

Nesse contexto, os números apontam da última semana mostram que os percentuais chegaram a até 63% abaixo do nível estratégico, isto é, porcentagem ideal de estoque, em relação ao tipo sanguíneo B-. Já os saldos das tipagens sanguíneas A- e O+ também apontam níveis abaixo do ideal, sendo respectivamente 41% e 29% – menor do que o estoque estratégico.

O Hemosul segue com uma média de recepção de 102 pessoas por dia, índice que está 32% abaixo do ideal. Segundo dados do hemocentro, o número ideal de doações deveria ser de 150. Confira os níveis de estoque dos 4 principais tipos sanguíneos em falta no Hemosul:

Doação em tempos de pandemia

O Hemosul explicou que o protocolo de doação de sangue no Hemosul é feito por triagem clínica, isto é, uma consulta rápida com um triador para a análise de aspectos correspondentes à saúde do doador. Não são feitos testagens de Covid-19 antes da doação. Por isso, o Hemosul reforça para a importância dos doadores estarem saudáveis para poder doar sangue.

Uma dúvida que fica entre os doadores e que eventualmente pode desestimular as doações é se é permitido doar sangue após ter contraído covid. O banco de sangue explica que sim, mas é preciso respeitar um período de 30 dias após a alta clínica, em casos de covid leve. Já aqueles que tiveram covid em grau moderado ou grave devem esperar 30 dias a partir da liberação médica e, após isso, passarem por uma triagem.

As recomendações do Hemosul para quem pretende doar sangue são de levar documento oficial com foto, não ter sintomas gripais, alérgicos e de aparelhos digestórios, como também comparecerem bem alimentados e hidratados. Em casos de ingestão de bebida alcóolica, é necessário aguardar pelo menos 12 horas para doar – no caso de grandes quantidades, a orientação é aguardar 48 horas.

Também há orientações a respeito do tipo de imunizante contra covid aplicado nos doadores: aqueles que foram imunizados com a Coronavac devem esperar 48 horas para doar sangue. Já quem tomou os demais imunizantes (Pfizer, Astrazeneca e Janssen). o tempo de espera é de 7 dias.

Serviço – O Hemosul está localizado na Av. Fernando Correa da Costa, 1304, centro. O horário de funcionamento é das 07h até 17h.