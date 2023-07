Com tempo seco na maior parte do Estado, semana começa com sol

A semana começa com tempo seco durante o dia, e sol com variação de nebulosidade em todo Mato Grosso do Sul. A recomendação é para que a população mantenha a ingestão de água e evite exposição ao sol nos horários mais quentes do dia. Já são mais de 25 dias de estiagem em várias regiões do Estado, com exceção do extremo sul, onde ocorreram chuvas na semana passada.

A previsão da meteorologia é de chuva em alguns municípios do Estado neste início de semana. Mundo Novo, Amambai, Bela Vista, Porto Murtinho e Bonito, devem ter chuva nesta segunda-feira. Já no restante do Estado, a previsão é de que as temperaturas mínimas fiquem entre 15°C e 17°C e as máximas entre 27°C e 32°C.

Em Campo Grande, a mínima pode chegar a 17°C e a máxima alcança 28°C. As cidades de Três Lagoas e Paranaíba registram mínimas de 15°C e 16°C respectivamente.

As temperaturas seguem amenas ao amanhecer e sobem rapidamente ao longo do dia. O índice de umidade do ar fica entre 20% e 40%, reforçando a necessidade de hidratação.

Foto: Bruno Rezende