O Paraguai está com 100% de seus leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ocupados. A informação foi confirmada pela diretora-geral de Redes e Serviços de Saúde, Letícia Pintos. “Dos 655 leitos do setor público e dos hospitais integrados, há atualmente 655 ocupados. É uma ocupação de 100%”, disse Letícia Pintos durante uma entrevista coletiva.

A diretora-geral ainda disse que a capacidade das salas de reanimação também chegou aos 100%. “Os 92 leitos que foram montados fora da terapia intensiva, que são as chamadas salas de reanimação, também estão 100% ocupados”. O Ministério da Saúde “trabalha arduamente” para adicionar mais leitos de UTI, salas de internação e reanimação, e espera-se que os serviços estejam disponíveis nos próximos dias, frisou Pintos. No Paraguai, foram registrados 192.599 casos de covid-19 até este sábado e um total de 3.695 mortes, 33 delas nas últimas 24 horas, em uma população de 7 milhões, segundo publicado no portal UOL.