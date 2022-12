O presidente da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Otávio Trad (PSD), finalizou os trabalhos da CCJ em 2022 com um balanço positivo. Na última reunião do ano, realizada nesta terça-feira (dia 13), Otávio destacou a consolidação das reuniões públicas e a produtividade nas análises de projetos.



“Nós estamos finalizando um ano muito importante e histórico para a CCJ, pois é o primeiro em que realizamos todas as reuniões com transmissão ao vivo, garantindo mais transparência e publicidade na tramitação legislativa para Campo Grande”, apontou. “Também tivemos um dos anos mais produtivos”, completou.



Em 2022 foram realizadas oito reuniões públicas e ao longo do ano foram analisados 550 projetos de lei, entre propostas dos vereadores e do Executivo Municipal.



O vereador ainda destacou a celeridade da Comissão de Justiça. “Mesmo com a grande quantidade de projetos tramitando este ano, conseguimos dar vazão a essa demanda com praticamente uma reunião por mês”, finalizou.



A CCJ tem a competência de se manifestar em todas as proposições que tramitem na Casa quanto aos aspectos constitucional, legal e regimental. A transmissão ao vivo das análises dos projetos teve início em 2021.



Atualmente a Comissão é formada pelo presidente, vereador Otávio Trad (PSD), o vice-presidente William Maksoud (PTB) e os membros Clodoilson Pires (PODEMOS), Marcos Tabosa (PDT) e Professor Riverton (PSD).