Com trio de olho na prefeitura, deputado articula e assumirá presidência do PSDB em Dourados

O deputado Zé Teixeira (PSDB) é favorito para assumir a presidência do PSDB no segundo maior município do Estado. O partido se organiza rumo as próximas eleições e Dourados é um dos municípios onde o PSDB terá mais trabalho para definir um candidato.

Três deputados disputam a vaga para candidato do partido: o próprio Zé Teixeira, o deputado federal Geraldo Resende e a deputada estadual Lia Nogueira. A disputa acirrada pela indicação do partido como candidato levantou dúvidas sobre à presidência, que deve ficar com Zé Teixeira. Ele conquistou voto de uma concorrente e largou na frente na briga pelo comando do partido.

“Estamos construindo um consenso. Se o desejo dele for esse, acato e vou ajudar a construir um consenso. Ele tem uma história política, é um deputado de oito mandatos, empresário do setor rural”, afirmou Lia, que fez questão de ressaltar apoio ao diretório e não para prefeitura. “Isso não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com a prefeitura”, assegurou.

Lia é pré-candidata também está lutando pela indicação do partido, mas não vê impedimento em ter o concorrente à frente da sigla no ano eleitoral. Já o deputado federal Geraldo Resende afirmou não ter interesse em presidir o PSDB e defendeu o consenso para escolha, sem disputa interna.

Com o voto de uma das lideranças, o deputado pavimenta o caminho para presidência do partido e nem está pensando em conversar com outro grupo para conseguir unanimidade. Indagado se vai conversar com Geraldo para pedir voto, o deputado foi categórico em dizer que não.

