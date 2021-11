O prefeito Angelo Guerreiro recebeu na manhã de quarta-feira (24) em seu gabinete, o secretário de Esporte, Rialino Medeiros, juntamente com os atletas da melhor idade campeões dos Jogos da Melhor Idade 2021 de vôlei adaptado.

Acompanhados dos professores Denis Miranda e Sonia Lúcia dos Santos, os jogadores e alunos do projeto esportivo da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL) levaram ao conhecimento do prefeito a alegria que todos sentiram com o retorno da competição e exibiram com orgulho os troféus conquistados.

A equipe feminina mostrou ao prefeito o troféu de campeãs estaduais e o time masculino, o de terceiro lugar. Todos os atletas agradeceram ao prefeito todo o apoio e suporte para que os Jogos da Melhor Idade pudessem acontecer em Três Lagoas, levando a ele a admiração dos competidores de outros municípios, que se sentiram em casa. Guerreiro, por sua vez, parabenizou as equipes pela conquista e, principalmente, pela superação e limitações vencidas, trazendo orgulho para o Município.