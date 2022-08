O deputado estadual Barbosinha (PP) foi oficializado hoje (5) como vice na chapa de Eduardo Riedel (PSDB) ao Governo do Estado nas eleições de 2022. O anúncio foi feito pelo governador Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PSDB, durante a convenção do partido, que oficializou o lançamento da candidatura de Riedel.

“Soldado não foge à luta. Estou animado e confiante. Atendo a região da grande Dourados, segundo maior colégio eleitoral do Estado”, disse Barbosinha durante o evento. Riedel elogiou a indicação do vice, feita por sua companheira de chapa ao Senado, a ex-ministra da Agricultura do governo do presidente Jair Bolsonaro, Tereza Cristina (PP).

“Barbosinha cumpre todas as minhas expectativas para um companheiro de chapa. Estou muito confiante de que faremos um excelente trabalho no Governo do Estado”, afirmou Eduardo Riedel.

QUEM É BARBOSINHA

José Carlos Barbosa, o Barbosinha, é filho de uma família humilde, caçula de nove irmãos, chegou ao Estado na década de 1970, em Angélica, onde trabalhou ainda criança como sorveteiro, engraxate e vendedor de salgado. Aos 13 anos de idade começou sua vida pública, sendo nomeado o primeiro funcionário contratado do recém-criado município. Se formou em Direito em Dourados, onde também trabalhou como bancário, para ajudar a pagar os estudos.

Foi eleito prefeito de Angélica em 1989, aos 23 anos. Em 1993 se casou com a médica Maristela de Castro Menezes, com quem tem um filho, José Pedro, retornando para Dourados, onde atuou como advogado cível, criminalista e professor universitário. Em 2007 assumiu a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) e, em 2012, presidiu da Aesbe (Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento), sendo o primeiro sul-mato-grossense a presidir a instituição.

Em 2014, foi eleito deputado estadual na Assembleia Legislativa de MS. Já no ano de 2016, a convite do governador Reinaldo Azambuja, ocupou a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), onde ficou por um ano e oito meses. Posteriormente, em 2018, foi eleito novamente e voltou à Assembleia Legislativa para um segundo mandato.