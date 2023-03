Em Antônio João, município distante 333 quilômetros de Campo Grande, Leonardo Leandro estudava em 2015 seu último ano do ensino médio na Escola Estadual Pantaleão Coelho Xavier. Ano crucial em sua vida, no qual ele precisava tomar importantes decisões que impactariam em seu futuro. Foi aí que o jovem, de apenas 16 anos na época, encontrou o programa do Governo do Estado, Vale Universidade. Ele conta como foi a trajetória que o fez ocupar hoje a gerência de banco em sua cidade.

“Era um momento no qual eu precisava decidir várias coisas na minha vida, entre as quais qual caminho tomar no ensino superior. Não foi uma decisão fácil, mas acabei optando por cursar ciências contábeis. Uma ótima oportunidade e que ficou melhor ainda com o apoio do Vale Universidade”, conta.

Iniciando seus estudos na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Leonardo foi beneficiado pelo Programa Vale Universidade já no segundo semestre de seu curso, em 2017. Para estudantes de IES (Instituição de Ensino Superior) pública, o programa Vale Universidade destina um valor em dinheiro, pago diretamente ao estudante, para apoio em seus custos mensais com os estudos.

“E com esse valor eu conseguia suprir as demandas do dia a dia, da necessidade de algum material didático, fazer alguma refeição no intervalo das aulas e até mesmo em alguns deslocamentos. Muito bem-vindo em uma hora que eu precisava”, explica.

O estudante reforça que seu estágio, módulo obrigatório do Programa Vale Universidade, o ajudou na sua formação acadêmica e até mesmo de comportamento. “Muitas coisas que trago comigo hoje, tenho a certeza que são frutos da minha época de estagiário. Fui bem recebido na Delegacia de Polícia Civil, local em que estagiei, e aprendi muito com todos”.

Mas no meio tempo entre estudos, estágio e sua vida pessoal, Leonardo também estava de olho em oportunidades. Ele sonhava com mais. Em suas pesquisas encontrou um processo seletivo para atuar em uma escola da cidade, após sua saída do Vale Universidade. Por lá ele ficou até o começo de 2021, quando ingressou em um importante banco em tarefas administrativas.

“Foi também outro sonho realizado. Estava em um local que me satisfazia”. Local esse que abriu ainda mais portas para Leonardo, fazendo dele o novo gerente de contas, em fevereiro deste ano.

“Responsabilidade, comprometimento e compromisso eu aprendi com o Vale Universidade. Sou grato por toda a ajuda que eu recebi lá. Sem dúvidas o Vale Universidade foi fundamental em todo esse processo e acredito que ele faz a diferença na vida de muitas pessoas e famílias de Mato Grosso do Sul”.

Agora, gerente, Leonardo se prepara ainda mais para novas oportunidades, levando consigo as bases que aprendeu e sem se esquecer do que fez ele chegar até aqui.