Mesmo com veto parcial ao projeto de lei 10.332/21, o Calendário Oficial de Eventos de Campo Grande vai incluir o Campeonato Municipal de Beach Tennis (tênis de praia). A proposta é de autoria dos vereadores Papy (SOLIDARIEDADE), Junior Coringa (PSD), João César Mattogrosso (PSDB) e Dr. Sandro (Patriota).

Segundo o veto, publicado no Diogrande no último dia 8 de junho, a definição do campeonato entre os meses de março e novembro de cada ano seria um período muito extenso. “A estipulação de um calendário tão extenso, cerca de nove meses, acaba por inviabilizar a possibilidade da implementação de outras atividades de interesse coletivo às quais esta Fundação, por missão e competência legal, está vinculada”, justificou a prefeita Adriane Lopes (Patriota).

No entanto, para o autor do projeto, vereador Papy, o veto em nada atrapalha o propósito de oficializar o campeonato dessa modalidade entre os eventos oficiais da capital.

“Ao declarar o dever do Estado em incentivar a prática desportiva, a Constituição Federal demonstra a importância da prática desportiva para a sociedade brasileira. Seja na forma de desporto educacional ou até nos esportes de alto-rendimento, o interesse do país pelo desportivismo vai desde a sua função social até o caráter nacionalista da Seleção Brasileira de Futebol”, disse Papy no projeto.