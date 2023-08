Com Zeca fora, Rose Modesto surge como opção no PT e pode ser a candidata de Lula na Capital

O Partido dos Trabalhadores (PT) pode ficar sem candidato na Capital após muitos anos. Zeca do PT anunciou, na semana passada, que não será mais candidato na Capital, mas pode ser decisivo no futuro do partido.

Mesmo antes de anunciar que não seria mais candidato, o deputado já comentava com pessoas mais próximas que era muito simpático a uma aliança do PT em apoio a superintendente de Desenvolvimento do Centro-Oeste, Rose Modesto (União).

Fora da disputa, o deputado pode propor no PT este apoio a Rose, que hoje está na gestão de Luís Inácio Lula da Silva (PT). Rose ainda tem como ponto positivo o fato de ter boa relação com os deputados federais Vander Loubet (PT) e Camila Jara (PT).

O apoio do PT facilitaria o caminho de Rose para a candidatura na Capital, já que o partido poderia lhe garantir o retorno à Sudeco, caso não tivesse sucesso nas urnas, o que lhe traria tranquilidade para concorrer.

Com a desistência de Zeca, o PT tem como opções a ex-candidata a governadora, Giselle Marques e Camila Jara. Giselle tem demonstrado interesse na disputa e chegou a divulgar nota assim que Zeca anunciou a desistência.

Camila Jara não tem demonstrado o mesmo interesse, embora tenha preferência no partido. Líderes no PT, Vander e Zeca têm força para convencer o partido que Rose seria a melhor opção. Com o apoio de Camila Jara, não teriam muita dificuldade de garantir a aliança.

O PT pretende escolher até o mês que vem a candidata na Capital, embora tenha até o próximo ano para tomar esta decisão. Zeca já defendeu uma aliança com PDT, que tem Lucas de Lima como pré-candidato, União Brasil, de Rose, e com o PSB, que tem o presidente da Câmara, Carlos Augusto Borges como pré-candidato. No entendimento dele, o grupo deveria se unir para, lá na frente, escolher quem é a melhor opção.

