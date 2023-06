Comandante do 14º Batalhão realiza entrega dos resultados da Campanha do Agasalho PMMS 2023 “SEU ABRAÇO AQUECE”.

Na manhã dessa quinta feira (01/06) o comandante do 14º Batalhão Tenente Coronel Teodoro Caramalac Neto, realizou a entrega do material arrecadado na campanha do agasalho “Seu Abraço Aquece” ao Centro de Referência da Assistência Social – CRAS de Fátima do Sul. No município, a Polícia Militar arrecadou mais de 300 peças entre cobertores, casacos e roupas, que agora serão destinadas a pessoas necessitadas.

A ação coordenada pelo Comando Geral da PMMS, tem o objetivo de arrecadar doações de roupas e cobertores, para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade, e segundo o comandante, a ação foi um sucesso em Fátima do Sul: “Com a chegada das estações mais frias do ano a solidariedade se torna essencial para ajudar aqueles que enfrentam o frio e a vulnerabilidade. Nesse contexto, a Polícia Militar promoveu a campanha do agasalho. Foram mais de 300 peças arrecadadas na região, que agora, serão destinadas a pessoas que precisam”, destacou o Tenente Coronel.

O 14º Batalhão atuou de forma ativa na campanha, mobilizando seus policiais e envolvendo a comunidade na arrecadação de agasalhos. Foram estabelecidos pontos de coleta na sede do Batalhão e em outros locais estratégicos. Além disso, foram realizadas ações de sensibilização e conscientização, destacando a importância de ajudar aqueles que mais necessitam nesse período de frio intenso.

A arrecadação de agasalhos por meio da campanha “Seu abraço aquece” tem um impacto direto na vida das pessoas em situação de vulnerabilidade. Com a doação de roupas e agasalhos, essas pessoas podem se proteger do frio intenso, garantindo um pouco mais de conforto e bem-estar durante as baixas temperaturas.