Comandante do 5º BPM participa de palestra sobre prevenção ao abuso sexual e exploração sexual em Coxim

Coxim (MS): O Comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar participou na tarde de hoje (29/05), de uma palestra sobre prevenção ao abuso sexual e exploração sexual, com ênfase na escuta especializada em Coxim.

A Palestra foi realizada no fórum do município e parte do Maio Laranja, tendo como palestrante a Coordenadora da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Assistente Social Doemia Ignes Ceni.

A palestra foi voltada a todos profissionais da rede de proteção à infância e a juventude, como conselheiros tutelares, assistentes sociais, psicólogos, educadores e agentes de saúde, profissionais de segurança pública, entre outros participantes.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM