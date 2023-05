Comandante do 5º BPM participa do aniversário do 5º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente de Coxim

Coxim (MS): O Comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-coronel James Magno Morais Silveira participou na manhã de hoje (24/05), da Solenidade do 20º Aniversario do 5º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente de Coxim.

A Solenidade foi realizada no pátio da unidade e teve como objetivo além de comemorar o aniversario, homenagear diversas autoridades e pioneiro da primeira guarnição.

A Comandante do 5º SGBMI, Tenente BM Sabrinne Teodoro Azambuja realizou a entrega das homenagens aos agraciados: Comandante Geral do Bombeiro, Coronel Frederico Reis Pouso Salas, ao Prefeito Municipal, Dr. Edilson Magro e ao Subtenente Cristofer Osternberg que fez parte da 1º Guarnição a ser instalada em Coxim.

Também participaram do evento, o presidente da Câmara Municipal, Vereador Ademir Peteca, o Presidente do Conselho de Segurança, Inspetor da PRF Rogério Barbosa e demais participantes.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM