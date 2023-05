Comandante do 5º BPM recebe moção de congratulação em Coxim

Coxim (MS): O Comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-coronel James Magno Morais Silveira recebeu na noite de hoje (29/05), uma moção de congratulação em Coxim.

A moção foi proposta pela Vereadora Adriana Nabhan e aprovada pelos demais vereadores, onde pode agraciar o Tenente-coronel Magno pelos relevantes serviços prestados a segurança pública.

O Comandante agradeceu a vereadora Adriana Nabhan e demais vereadores pela homenagem e se sentiu honrado. “Esta horaria me faz feliz pelo reconhecimento aos trabalhos prestados à população coxinense. Agradeço a todos os valorosos Policiais Militares que receberam minhas ideias e foram muito bem executadas” ressaltou o Tenente-coronel Magno.

Ele ressaltou também em sua fala a redução de 67% dos índices de roubos, manutenção dos índices de roubos e redução do feminicídio, implantação do vizinhança solidária, CDG ( Computer Aided Dispatch Georeferenced) e Policiamento Comunitário Escolar, retorno do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) em Coxim e demais municípios da unidade, entre outras ações.

A vereadora salientou em sua fala que a homenagem tem o intuito de reconhecer os honrosos serviços prestados à sociedade coxinense, por desempenhar relevantes serviços a frente do comando do 5º Batalhão de Polícia Militar.

“Parabéns Tenente-coronel Magno, pelo seu trabalho e empenho em ajudar a melhorar a vida do cidadão coxinense, tanto no quesito Segurança Pública, quanto na área Social. Sinta-se Homenageado” frisou a vereadora Adriana Nabhan.

Também estiveram presentes na solenidade, o Comandante da Polícia Militar de Pedro Gomes, Tenente PM Manoel Moreira de Oliveira, o Tenente PM Idelbrando Teodoro da Silva Filho, os Policiais Militares e amigos.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM