Comandante do 6º Distrito Naval visita CBMMS

O Comandante do 6º Distrito Naval, Contra-Almirante Iunis Távora Said, realizou uma visita institucional ao quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS), na manhã desta quarta-feira (26).

Na ocasião, o representante da Marinha foi recepcionado pelo comandante-geral da Corporação, Coronel Frederico Reis Pouso Salas, acompanhado pelo Subcomandante-Geral, Adriano Noleto Rampazo e demais oficiais do CBMMS.

6º Distrito Naval

O comando do 6º Distrito Naval fica localizado no município de Ladário (MS). A sua área de jurisdição abrange os Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.