Comandante do 8° BPM se reúne com veteranos para preparar o “3° Encontro dos Veteranos do Vale do Ivinhema”

Nova Andradina (MS) – O comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar, “Guardião do Vale do Ivinhema” Tenente-Coronel PM José Roberto Nobres de Souza se reuniu na manhã de terça-feira (09) com a comissão responsável pela organização do Encontro dos Veteranos do Vale do Ivinhema em comemoração ao 44° aniversário do 8° BPM.

O calendário de programação das comemorações já está sendo definido e o Comando já adiantou que terá o tradicional torneio de futebol com equipes da área de segurança pública e convidados, bem como a Solenidade Militar de aniversário com a participação de escolas e projetos sociais entre outros.

Durante a reunião ficou definido que o eventos dos veteranos acontecerá no dia 21/10 (sábado) em Nova Andradina com local a definir, sendo que os policiais militares da unidade que tiverem interesse em participar, deverão fazer contato com a assessoria de comunicação do 8 BPM.

Assessoria de comunicação Social do 8º BPM

“O Guardião do Vale do Ivinhema”