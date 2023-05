Comandante do CPA-2 e o Comandante do 2º BPM participaram de comemoração de 43 anos de Selvíria/MS

Selvíria – MS, no dia 12 de maio o Coronel PM Gil Alexandre da Rocha, Comandante do CPA-2, e o Tenente Coronel PM Mauro Cesar Sales Ormay, Comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar participaram de ato cívico em comemoração ao Aniversário de 43 anos do município de Selvíria/MS.

A solenidade aconteceu na manha desta sexta-feira, no paço Municipal Francisco Justino de Souza, onde o Prefeito Municipal de Selvíria – José Fernando Barbosa dos Santos recebeu os convidados, dentre eles o Coronel PM Gil Alexandre – Comandante do CPA-2, o Tenente Coronel PM Ormay – Comandante do 2º BPM, o 2º Tenente PM Renato Ribeiro de Morais – Comandante do 2º Pel/2ªCia/2ºBPM (Selvíria/MS), acompanhado do Subtenente PM Ivair dos Santos Ruis.

O Comandante do CPA-2 e o Comandante do 2º BPM parabenizam a todos os munícipes pelos 43 anos de Selvíria, pois diariamente cumprem sua missão, contribuindo para o desenvolvimento do município, buscando novos projetos e aceitando o desafio de fazer mais e melhor a cada dia.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

