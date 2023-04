Comandante do CPA-3 participa do ‘Simulado Interno e Externo de Ruptura da Barragem Gregório da Mina Santa Cruz’, no município de Corumbá.

Na última sexta-feira, representando o Comandante-Geral da PMMS, o Comandante do CPA-3, Coronel PM Marcos do Nascimento Silva, participou do ‘Simulado Interno e Externo de Ruptura da Barragem Gregório da Mina Santa Cruz’, no município de Corumbá.

O ‘exercício’, que contou com a participação dos órgãos de Defesa Civil das diversas esferas, bem como Órgãos da Segrurança Pública de MS e representantes das sociedade civil local, teve por objetivo simular uma situação real de evacuação do ambiente próximo a Mina, em casos de danos à Barragem. Tal medida, obrigatória segundo a legislação Nacional, é de suma importância no preparo do protocolo de evacuação de trabalhadores nas áreas internas dos empreendimentos e da população residente na regiões adjacentes.

Como dito, ações como essa tem como ‘norte’ principal a vida e a segurança dos envolvidos, o que mostra o profissionalismo e preparo técnico do comitê de Controle e Salvamento.

Parabéns aos envolvidos!

(Assessoria de Comunicação Social do CPA-3/PMMS)