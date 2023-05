Comandante e o subcomandante do 10º BPM realizam visita institucional à 5ª Delegacia de Polícia, em Campo Grande

Campo Grande (MS) – Na tarde desta segunda-feira (22/05), o comandante e o subcomandante do 10º BPM realizaram uma visita institucional à 5ª DP – Quinta Delegacia de Polícia de Campo Grande, localizada na Rua Tupã, 1455, Vila Piratininga.

Foram recebidos pelos delegados titulares Gabriela Stainle Pacetta e Rodolfo Carlos Ribeiro Daltro. Durante a visita, foram abordados assuntos relacionados à segurança pública da Região Urbana do Anhanduizinho, bem como fortalecidos os laços institucionais para promover maior integração e eficácia das ações de segurança em benefício da população local.

Além disso, houve compartilhamento de experiências e conhecimentos sobre as principais questões afetas às forças policiais da região do Anhanduizinho, o Comando do 10º BPM colocou a Unidade a disposição para auxiliar nas ações de combate à criminalidade na região. Na oportunidade o Comandante e Subcomandante agradeceram a receptividade dos Delegados da 5ª DP e o apoio que o efetivo da PC da 5ª DP tem prestado ao 10º BPM.