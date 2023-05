Comandante e Policiais Militares do 10º BPM são agraciados com Moção de Congratulação

Campo Grande (MS) – Nesta segunda-feira, dia 22/05, o Tenente-Coronel Anderson Machado Padilha, comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, recebeu a ilustre visita do Deputado Estadual Carlos Alberto David dos Santos, ex-Comandante Geral da PMMS.

O Deputado Coronel David compareceu à sede do 10º BPM para realizar a entrega de uma Moção de Congratulação ao Comandante do 10º Batalhão, ao 1° TEN PM Jacson Marcelo dos Anjos – Comandante do Pelotão Destacado do Distrito de Anhanduí – e aos valorosos policiais que compõem o efetivo do Pelotão: 1° SGT PM Ademarcio, 2º SGT PM Veloso, 2º SGT PM S. Marques, 3º SGT PM Miranda, 3º SGT PM Batista, 3º SGT PM Reginaldo, 3º SGT PM Anna Stegun, 3º SGT PM Gilberto, CB PM Moacir, CB PM Edmilson e SD PM Endryo pelos relevantes serviços prestados à comunidade urbana e rural do Distrito de Anhanduí.

Na ocasião, o ST PM André Luiz Rodrigues Alves da Força Tática do 10º BPM também foi agraciado com uma Moção de Congratulação pela ocorrência de destaque do dia 25/02/23, juntamente com sua equipe, composta pelo CB PM Espindola, SD PM Fischer e SD PM A. Carvalho.

Durante a conversa com o Tenente-Coronel Padilha e com o efetivo administrativo, o Deputado se colocou à disposição da Polícia Militar, oferecendo-se para intermediar junto ao governo do estado em questões relacionadas à instituição.

O Comandante do 10º BPM expressou seu agradecimento pelo reconhecimento e pela visita do Deputado, fortalecendo assim a parceria e o comprometimento em prol da segurança da comunidade.