Comandante-Geral da PMMS recebe Medalha do Exército Brasileiro em solenidade no CMO

Campo Grande (MS) – Em solenidade realizada em alusão ao Dia do Soldado, na manhã desta sexta-feira (25/08), no Comando Militar do Oeste, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, Coronel PM Renato dos Anjos Garnes, foi agraciado com a Medalha Exército Brasileiro.

Imagem: Diploma da Medalha do Exécito Brasileiro.

A Medalha Exército Brasileiro, instituída pela Portaria n° 219, de 14 de março de 2016, normatizada pela Portaria n° 559, de 9 de junho de 2020, destina-se a distinguir cidadãos e instituições civis, brasileiros ou estrangeiros, integrantes da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira e das Forças Auxiliares, bem como suas organizações militares que tenham praticado ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse e do bom nome do Exército Brasileiro.

O Comandante Militar do Oeste, General de Exército Luiz Estorilho Baganha, que realizou a leitura da Ordem do Dia e também procedeu com a outorga das medalhas às autoridades civis e militares.

Imagem: Comandante-Geral da PMMS, Coronel PM Renato dos Anjos Garnes, após ser agraciado com a Medalha do Exército Brasileiro.

Confira a galeria de imagens do evento:

Assessoria de Comunicação Social da PMMS