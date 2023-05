Comandante-geral realiza visita institucional ao presidente do TJMS

Nesta quarta-feira (10), o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS), coronel Frederico Reis Pouso Salas, fez uma visita institucional ao presidente do Tribunal de Justiça (TJMS), o desembargador Sérgio Fernandes Martins.

O comandante do CBMMS disse que a visita teve por objetivo estreitar ainda mais os laços entre as duas instituições e reforçou que o Corpo de Bombeiros Militar está sempre à disposição para as demandas em prol da sociedade sul-mato-grossense.