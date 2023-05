Comandantes-Gerais da PMMS, PMSP e PMPR participam de lançamento da “Operação Fronteiras e Divisas Integradas I”, em Guaíra

Guaíra (PR) – No último sábado, dia 13 de maio, ocorreu o lançamento da “Operação Fronteiras e Divisas Integradas I” em Guaíra-PR, e tem como objetivo coibir crimes transnacionais e interestaduais no país. A operação acontece simultaneamente nos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Os Comandantes Gerais da Polícia Militar do Paraná, Coronel PM Sérgio Almir Teixeira, de São Paulo, Coronel PM Cássio Araújo de Freitas e de Mato Grosso do Sul, Coronel PM Renato dos Anjos Garnes.

A operação tem como principal objetivo garantir maior segurança à população, através do combate ao tráfico de armas, drogas, contrabando, descaminho, roubo e furto de cargas, roubos em estabelecimentos bancários, ações de “novo cangaço” e outros delitos que ocorrem com frequência nas regiões de fronteira e divisas. Dessa forma, busca-se enfrentar os desafios impostos pela realidade dessas áreas e proteger a sociedade de crimes transnacionais e interestaduais.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul mobilizou seus policiais com o objetivo de realizar ações preventivas e repressivas. Para isso, estão sendo feitas fiscalizações em veículos e pessoas que circulam nas áreas de fronteira e divisa, visando combater a prática de ilícitos e, ainda, capturar foragidos da justiça. Dessa forma, a polícia militar busca garantir a segurança da população e impedir que criminosos se aproveitem das regiões de fronteira e divisas para cometer delitos.

O Comandante-Geral da PMMS destacou a importância da operação ressaltando que apenas o estado de MS possui uma extensão de fronteira de cerca de 1.600 quilômetros e que o trabalho em conjunto entre as forças de segurança permite combate-los. Com essa iniciativa, busca-se garantir a segurança e proteção da população.

O Secretário-Executivo de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Coronel PM Wagner Ferreira da Silva, também esteve presente no evento. Ele destacou a excelência dos profissionais que estão trabalhando incessantemente no combate ao crime e ressaltou que a operação vem somar esforços ao trabalho já realizado e com a participação de todas as forças de segurança envolvidas, busca-se garantir a efetividade das ações.

Foram empregados aproximadamente 7 mil policiais na “Operação Fronteiras e Divisas Integradas I”, 2.519 viaturas, 31 embarcações e 13 aeronaves e conta com o apoio da Polícia Militar e demais forças de segurança, como Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Científica, Receita Federal e da Gendarmeria Nacional Argentina.