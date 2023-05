Comando da PMMS recebe presidente da Acrissul

Campo Grande (MS) – O Comando da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, recebeu na tarde de hoje (18/05), o presidente de Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), Guilherme Bumlai.

Na oportunidade o Comandante-Geral da PMMS, Coronel PM Renato dos Anjos Garnes, acompanhado do Subtenente PM Caceres, esteve no setor do COPOM e falou ao presidente da Acrissul sobre o programa Campo Mais Seguro, que por meio de patrulhamento ostensivo-preventivo em ambiente rural visa garantir a ordem e a segurança pública na área rural do Estado.

Essa modalidade especializada de patrulhamento atende às necessidades do homem do campo, garantindo que suas atividades agropecuárias e de abastecimento possam ser desenvolvidas com o devido acesso à segurança.