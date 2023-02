Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estagiários do curso de Direito na comarca de Aquidauana. Elas podem ser realizadas na secretaria do Foro, das 12 às 19 horas, até o dia 1º de março. Estão aptos a participar alunos regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou particulares, do primeiro ao antepenúltimo semestre.

A prova será realizada no dia 2 de março, com início às 8 horas e término às 11 horas, na sede do Fórum da Comarca, situado na Rua Nilza Ferraz Ribeiro, 391, Vila Cidade Nova. O certame será composto por 10 questões objetivas de noções de Direito e 10 de Língua Portuguesa. Ao candidato será autorizado levar o caderno de provas somente 60 minutos após o horário de início da prova.

Os participantes que obtiverem o percentual correspondente a 50% ou mais do total de pontos serão considerados aprovados. O gabarito da prova será afixado no átrio do Fórum de Aquidauana a partir de 48 horas após a realização do certame. A listagem com o nome e a pontuação dos candidatos classificados, por sua vez, no dia 6 de março. De acordo com o edital, o presente concurso é para formação de cadastro de reserva a ser administrado pela Secretaria de Gestão de Pessoal do TJMS.

No dia da prova, o candidato deve se apresentar no local com antecedência mínima de 30 minutos e portando documento de identificação com foto e caneta esferográfica de cor, preferencialmente, preta, não tendo acesso ao local de provas o candidato que comparecer após o horário estabelecido no edital.

O estágio terá duração de um ano e o exercício será de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira. O estagiário fará jus a bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.