A magistratura sul-mato-grossense continua direcionando verbas para auxiliar instituições que trabalham diretamente com a população, o que significa benefício direto ao cidadão. Prova disso foi a decisão proferida nesta quinta-feira (14) pela juíza Adriana Lampert, da 1ª Vara de Bonito, que liberou R$ 134.752,30 para instituições daquela cidade.

De acordo com a magistrada, foram beneficiadas com verbas oriundas de penas pecuniárias a instituição Obras Sociais São José, com R$ 15.000,00 para aquisição de fraldas no Projeto Sempre Sequinho; e a instituição Visão de Vida, com R$ 5.000,00 para o Projeto Visão do Futuro.

Além disso, o montante de R$ 114.752,30 foi dividido em partes iguais para projetos a serem executados pela Associação Pestalozzi de Bonito, pelo Desafio Jovem Peniel e pelo Instituto Família Legal, permitindo que executem suas propostas de acordo com a disponibilidade do recurso.

“Importante ressaltar que a divisão de valores buscou atender minimamente cada instituição, não se tratando de reprovação de nenhum projeto, porém a insuficiência de recurso não permite atender a todos. Seria injusto não atender a todas as instituições dentro das possibilidades”, escreveu a juíza na sentença.