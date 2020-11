Na comarca de Dourados, 45 crianças e adolescentes escreveram cartinhas e estão esperando que padrinhos e madrinhas realizem seus sonhos de Natal. Dourados é mais uma das comarcas do interior que estão participando da Campanha de Natal do Pacijus do TJMS. Completa a lista uma adolescente da comarca de Itaporã. Todos estão em acolhimento institucional ou no programa de Família Acolhedora. Que tal escolher alguém para fazer feliz neste Natal?

Segundo o juiz Eduardo Floriano Almeida, que atua em substituição na Vara da Infância e Juventude de Dourados, a campanha é muito importante nesta época do ano, pois, enquanto muitos têm tanto, alguns sequer têm outra pessoa para dividir amor e carinho neste momento de festividades.

“É muito importante que a sociedade de Dourados apadrinhe as cartinhas para que as crianças, adolescentes e idosos tenham o reconhecimento neste período, porque o ato de doar é tão bom para quem faz quanto para quem recebe, que vai deixar de ser uma pessoa invisível na nossa Dourados. Por isso é importante doar amor e carinho. Um gesto que representa tão pouco materialmente, mas que para quem recebe é de grande importância”, disse o juiz.

Em Dourados, estas crianças e adolescentes estão no Lar Santa Rita, no Lar Ebenezer (masculino e feminino) ou ainda em família acolhedora. A psicóloga Claudia Aguiar Pedroso Bezerra e a assistente social Tatiane Sumiko Rodrigues Gondo atuam no Projeto Padrinho e fazem atendimento aos acolhidos da comarca.

Segundo Tatiana Gondo, o Natal costuma ser uma data muito esperada pelas crianças e adolescentes que estão em acolhimento. Por meio da entrega dos presentes é possível proporcionar a eles momentos de alegria, amor e esperança. É uma forma de se sentirem amados.

“A sociedade todos os anos tem ocupado um papel muito importante nas campanhas de Natal do TJMS, pois se torna um instrumento viabilizador de sonhos. Ainda mais neste ano de 2020, um ano atípico, em que as instituições sofreram diretamente os impactos econômicos e sociais da pandemia, o que torna ainda mais imprescindível a participação da comunidade local, pelo apadrinhamento”, ressaltou a assistente social do fórum de Dourados.

Então, não perca tempo e faça uma pessoa feliz. Para isto, basta acessar o site do Pacijus pelo link https://www.tjms.jus.br/pacijus/ e escolher alguém para presentear.

Que tal presentear as crianças e adolescente de Dourados e Itaporã?

É muito importante que as pessoas destas cidades também escolham alguém para apadrinhar. Caso o padrinho ou a madrinha compre o presente, deve entregá-lo no prédio do Fórum onde o apadrinhado mora.

Para quem está em outra cidade e, mesmo assim, quer apadrinhar, pode fazer um depósito bancário ou transferência para a conta do Pacijus/Amamsul no banco Sicredi: agência 0911 e conta-corrente 56741-4, com o CNPJ é 03978517/0001-48.

O comprovante do depósito ou transferência deve ser enviado para o e-mail pacijus@tjms.jus.br ou para o whatsapp 67 99957-6261.

Todos os recursos recebidos nesta conta bancária serão destinados para aquisição dos presentes indicados pelo padrinho.

Conheça outras comarcas do interior que aderiram à campanha de Natal do Pacijus 2020: Amambai, Anastácio, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Bela Vista, Bonito, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Coronel Sapucaia, Corumbá, Coxim, Fátima do Sul, Guia Lopes da Laguna, Inocência, Ivinhema, Jardim, Juti, Miranda, Nioaque, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Rio Negro, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, Terenos e Três Lagoas.

Não perca tempo! A época de Natal já está próxima e nem a pandemia do novo coronavírus deixará o espírito natalino enfraquecer. Por isso, além de presentear quem você ama, que tal levar esperança para aqueles que mais precisam?

Você pode, por exemplo, escolher uma criança que pediu um pijama ou um brinquedo para desenvolvimento psicomotor para auxiliar no tratamento de sua deficiência. Ou que tal uma bicicleta ou um tablet?

Para o público da melhor idade, os pedidos são de roupas, sapato, relógio, kit de higiene e beleza ou ainda para os amantes do futebol, que tal presentear com uma camiseta do time de coração? O apadrinhamento nas campanhas do Pacijus é único e não caracteriza compromisso futuro.

Confira e compartilhe o vídeo da campanha nas redes sociais do TJMS: