Comarca de Nioaque seleciona estagiários de Administração

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estagiários do curso de Administração da comarca de Nioaque. Elas podem ser efetivadas até o dia 26 deste mês, das 13 às 19 horas, na Secretaria da Direção do Foro da comarca, situada na Rua Cel Juvêncio, nº 262, Centro.

A avaliação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, aferindo-se o grau de aproveitamento dos candidatos inscritos, com o objetivo de selecionar alunos regularmente matriculados, do primeiro ao oitavo semestre do curso superior em Administração, em instituições de ensino públicas ou privadas. O certame, destinado à formação de cadastro de reserva a ser gerido pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TJMS, será no dia 1º de junho, com início às 14 horas e término às 17 horas, no próprio prédio do Fórum da comarca.

O afixamento da listagem com o nome e pontuação dos candidatos classificados na entrada do prédio do Fórum está prevista para ocorrer no dia 5 de junho. Serão duas listas, uma geral, por ordem de classificação, contendo o nome de todos os candidatos aprovados; e uma com o nome apenas dos candidatos aprovados e acolhidos na condição de cotistas.

O exercício do estágio terá a duração de um ano, com a possibilidade de prorrogação por igual período, e o estagiário deverá comparecer diariamente ao local determinado pela Administração, para cumprir jornada de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira. O estagiário receberá uma bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3236-1200, entre as 13 e 19 horas.