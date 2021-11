Estão abertas até dia 14 de janeiro as inscrições para o processo seletivo de estágio para acadêmicos de Administração e Ciências Contábeis na comarca de Sete Quedas. Podem participar do processo seletivo alunos regularmente matriculados em instituições públicas e particulares do 3º ao 9° semestre. As inscrições podem ser feitas na secretaria do Foro, das 12 às 18 horas, ou pelo e-mail stq-secforo@tjms.jus.br.

As provas serão realizadas no dia 15 de janeiro de 2022, às 8 horas, no Fórum da comarca, situado na Rua Rui Barbosa, nº 780. Os candidatos deverão se apresentar ao local de provas com, no mínimo, 30 minutos de antecedência ao horário de início das provas, portando documento de identificação com foto, protocolo de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta.

A prova será composta por uma redação de 30 linhas, bem como análise curricular. A listagem com nome e pontuação dos candidatos classificados será divulgada na entrada do prédio do Fórum a partir do dia 20 de janeiro de 2022.

O estágio terá duração de um ano e o exercício será de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira. O estagiário receberá bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela administração do Tribunal de Justiça.