Com o objetivo de discutir temas e estratégias que promovam boas práticas de combate à corrupção junto à profissionais renomados, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Controladoria-Geral do Município, promoveu nessa quinta-feira (3), o Seminário Combate à Corrupção: Desafios e Oportunidades.

Representando a prefeita de Campo Grande Adriane Lopes, o secretário municipal de Governo e Relações Institucionais Mario Cesar ressaltou a necessidade de discutir o tema, principalmente no âmbito da Administração Pública. “Que possamos realmente detectar e eliminar todas as mazelas que existem, entregando à população aquilo que ela merece e tem direito, ou seja, um serviço público eficiente e eficaz”, destaca Mario Cesar.

Já o controlador-geral do Município, Luiz Afonso Gonçalves, ressaltou que a corrupção, infelizmente, ainda é um fenômeno presente na sociedade, podendo se apresentar de várias formas, independentemente da instituição. “Considerando a corrupção como um fenômeno social, muito mais que planejar e executar ações para coibir, fundamental se faz a discussão para traçar caminhos que nos levem à prevenção de atos ilícitos que possam gerar danos à sociedade e prejuízos econômicos de um país”, afirma o controlador-geral do Município.

O seminário que reuniu servidores municipais, estaduais e federais, contou com a participação especial do Presidente da Entidade Fiscalizadora Superior dos Emirados Árabes Unidos, Harib Al Amimi. “Venho trabalhando com projetos voltados ao combate da corrupção, por meio da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), desde 2010, e entendo a necessidade de se abordar o tema de forma global, sendo assim, admiro a iniciativa e me coloco a disposição para auxiliá-los em projetos futuros”, acrescentou Harib Al Amimi.

Dados

Com o tema “As Boas Práticas de Governança Pública como oportunidade de combate à corrupção”, o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), João Augusto Ribeiro Nardes, apresentou dados preocupantes quando o assunto é corrupção no país e mais uma vez destacou a importância do tema.

“Um estudo realizado pela Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) revelou grandes prejuízos econômicos e sociais causados pela corrupção. O custo estimado da corrupção no Brasil, representa cerca de 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB) do País”, ressalta o ministro do TCU e autor de livros consagrados na área da Administração Pública, como o exemplar “Da Governança a Esperança”, da Editora Fórum.

“A CGM, por meio da Diretoria-Geral de Transparência e Integridade, vem desenvolvendo várias ações para fomentar a discussão interna, além de parcerias com órgãos de controle externo e social. Assim, este Seminário é uma grande oportunidade de coletar dados, cases de sucesso e troca de informações com profissionais de vasta experiência e currículo”, finaliza o diretor-geral de Transparência e Integridade do Município, Arley Sandim.

O evento ainda contou com a presença de representantes de várias instituições públicas do país, como o presidente do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), Rodrigo Fontenelle, o Procurador Federal, Daniel Catelli; o secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção (STPC) da Controladoria-Geral da União (CGU), Roberto Viegas; a Diretora Executiva Jurídica e de Integridade da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (FINDES), Mariana Covre; o Diretor-Geral de Transparência & DPO da Controladoria-Geral do Município de Belo Horizonte, Leonardo Fogaça.

O Diretor da Secretaria de Controle Externo, Eduardo dos Santos Dionizio, participou representando o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE/MS). Já o Procurador Municipal e Membro da Comissão de Ética do Município, Henrique Anselmo Brandão Ramos, palestrou representando o Município de Campo Grande. Representando a Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, parceira do Município em vários projetos voltados ao combate e prevenção à corrupção, o controlador-geral do Estado, Carlos Eduardo Girão de Arruda também esteve presente no Seminário.