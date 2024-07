Combate aos incêndios no Pantanal tem reforço com equipes de bombeiros do PR e GO

O trabalho de combate aos incêndios florestais no Pantanal, em Mato Grosso do Sul, recebe reforço bombeiros militares do Paraná e Goiás. Também há previsão de chegada de outros bombeiros dos estados de São Paulo, Sergipe, Pará, Rondônia e Paraíba.

O Corpo de Bombeiros de Goiás, enviou oito militares especialistas em combate a incêndios florestais, que já atua na Operação Pantanal 2024.

Ontem (23), primeiro dia de operações, a GCIF (Guarnição de Combate a Incêndios Florestais) de Goiás participou de sua primeira missão na região de Maracangalha, a aproximadamente 50 km ao norte de Corumbá, próximo ao Rio Paraguai.

Outro grupo, com 12 bombeiros do Paraná, já está em deslocamento para Corumbá, com previsão de chegada amanhã (25).

“A previsão é de que todos sigam direto para Corumbá. O pessoal do Paraná confirmou que dia 26 estará disponível para a operação”, explicou a tenente-coronel Tatiane Inoue, diretora de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros Militar, responsável pelo monitoramento e ações de combate aos incêndios florestais em Mato Grosso do Sul.

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná enviou ao Estado, quatro guarnições, e equipamentos específicos, para colaborar nas ações de controle e extinção do fogo no Pantanal. “Neste momento estamos na rodovia, deslocando até o Pantanal, com previsão de chegada no fim da tarde de amanhã (25). Estamos levando diversos equipamentos de combate a incêndio florestal, material de comunicação, EPI, para podermos auxiliar”, disse o capitão do Corpo de Bombeiros do Paraná, Alexandre Cavalca.

Bombeiros de outros cinco estados, por meio da LigaBom (Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil), também são mobilizados para auxiliar no bioma. A previsão é de que nos próximos dias, bombeiros dos estados de São Paulo, Sergipe, Pará, Rondônia e Paraíba, também cheguem ao Mato Grosso do Sul para contribuir nas ações.

Ações

A Operação Pantanal 2024, completa 114 dias hoje (24), com atuação de 500 pessoas no combate aos incêndios no atual ciclo de trabalho. Mas com mais de 1 mil envolvidos desde o início das ações, em abril deste ano, antes do período regular de incêndios florestais.

Ontem (23), a região do Pantanal sul-mato-grossense enfrentou um dia de condições climáticas extremas, o que elevou o risco de incêndios florestais na região. A temperatura atingiu picos de 33°C, enquanto as rajadas de vento chegaram a 30 km/h. A ausência de chuva, combinada com a umidade relativa do ar chegando a apenas 20%, criou um ambiente propício para a propagação rápida de incêndios.

Por conta dessa situação, as operações de combate aos incêndios florestais foram intensificadas, com continuidade aos serviços iniciados no dia anterior e focando no monitoramento e rescaldo das áreas já queimadas.

As ações estão direcionadas em quatro focos de incêndio ativos, na região próxima da fazenda Caiman, no Porto da Manga, na área de adestramento do Rabicho e na região da Maracangalha.