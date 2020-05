Campo Grande – Começou às 15 horas e segue até às 22 horas desta terça-feira (26) o serviço de borrifação ultra baixo volume – popularmente conhecido como Fumacê . Os veículos passarão pelos bairros: Aero Rancho, Batistão, Centenário, Coophavilla, Los Angeles, Parati, Pioneiro e Tijuca.

Os trabalhos são diários em diversas regiões da cidade e a Secretaria Municipal de Saúde solicita que os moradores abram as portas e janelas das residências para que o inseticida tenha maior eficácia, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.