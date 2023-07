Combater a pedofilia e ampliar as escolas cívico-militares, duas prioridades para Coronel David

Na semana que encerra o 1° semestre na Assembleia Legislativa do MS, o deputado Coronel David (PL) comemorou a publicação, no Diário Oficial do Estado, da Lei de sua autoria que permite à população ter acesso ao Cadastro Estadual de Pedófilos, lei também de autoria do parlamentar, sancionada em 2017.

“A publicação no Diário Oficial encerra um processo que já durava quase seis anos, e impedia as famílias e a população como um todo terem acesso aos nomes e fotos desses criminosos. Agora, com as alterações propostas por mim e aprovadas por unanimidade pelos deputados, temos uma ferramenta que será crucial na segurança de nossas crianças e adolescentes”, comemora Coronel David.

A nova norma garante o acesso a qualquer cidadão ao nome e à foto do pedófilo, observada a condição de ter tido a condenação transitada em julgado, ou seja, que já foram condenados pelos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes e aqueles previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, com conotação sexual, farão parte do Cadastro, tendo assegurado o integral acesso a todos os cidadãos, respeitado o sigilo das investigações policiais.

O acesso completo às informações, tais como: dados pessoais completos; características físicas; grau de parentesco e/ou relação entre o pedófilo e a vítima; idade do pedófilo e da vítima; circunstâncias e local em que o crime foi praticado; endereço atualizado do pedófilo e histórico de crimes serão disponibilizadas para os integrantes das Polícias Civil e Militar, Conselhos tutelares, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário.

De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Púbica (SEJUSP), que é o órgão que alimenta o banco de dados do Cadastro, os nomes e fotos de mais de 320 pedófilos já poderão ser acessados pelo site www.sejusp.ms.gov.br.

Escola cívico-militares

Em seu trabalho incansável no fortalecimento da segurança pública, com um olhar especial a crianças e adolescentes, Coronel David classificou como “absurda” a decisão do governo federal de encerrar o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares (Pecim).

“Este projeto já provou ser eficiente. Basta olhar a realidade e ver que nessas escolas a aprendizagem dos alunos cresceu de forma impressionante, foi zerada a evasão escolar e não existe mais violência. A decisão do governo federal foi movida pela ideologia e pela vingança”, desabafou o parlamentar. E citou dados do balanço divulgado no fim de 2022, e que mostram que programa trouxe resultados expressivos, como a redução de 82% na violência física, 75% na violência verbal e 80% na evasão e abandono escolar. Ele lembrou ainda que uma das escolas da capital atendidas pelo programa, a Escola Estadual Cívico-Militar Alberto Elpídio Ferreira Dias (Professor Tito), que é administrada pelo Corpo de Bombeiros, em abril de 2022, obteve o maior índice do Programa das Escolas Cívico-Militares do Brasil (0,805).

David parabenizou o governador Eduardo Riedel pela manutenção das quatro escolas cívico-militares já existentes no Estado, sendo duas em Campo Grande, uma em Anastácio e outra em Maracajú, e pediu a criação de novas unidades. “Seria fantástico ter escolas dessa qualidade, onde as crianças e adolescentes aprendem disciplina e respeito, espalhadas por todos os municípios do Estado”, disse. E lembrou que por terem o programa de ensino estadual, possuem interferência mínima do Governo Federal.

O projeto, implementado em 2019, primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro (PL), permite que militares reformados das Forças Armadas, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros sejam alocados em escolas, para atuar na gestão administrativa, com foco na promoção da disciplina e do civismo, além de outras atividades extraclasse. O conteúdo disciplinar e a parte pedagógica continuam nas mãos dos civis.