DOURADOS – MS (Correspondente) – Policiais do DOF prendeu um comboio formado por quatro veículos durante uma ação policial na zona rural de Laguna Carapã, nas proximidades de Dourados.

Segundo informações do DOF, os veículos estavam carregados com 950 pacotes de cigarros, seis pneus, uma caixa de essência de narguilé, dez caixas de isqueiros, uma caixa de relógio de bolso e duas caixas de carcaças de aparelho de celular. Seis pessoas foram detidas, sendo quatro homens e duas mulheres. O material apreendido está avaliado em aproximadamente R$ 103 mil sendo encaminhado à Receita Federal de Ponta Porã.