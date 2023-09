Comboio de seis vans são apreendidos com muamba na MS-164 em Maracaju. Na ação 26 pessoas foram presas; um casal de adolescente de 17 anos. Os produtos eram transportados em caretinhas e nos interiores das vans. O contrabando vinha do Paraguai com destino a Campo Grande. Um dos motorista adulterou o chassi do veículo.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Dourados, com os materiais apreendidos avaliados em R$ 2 milhões. Os menores foram entregues na DEFRON.