Começa amanhã a 1ª Copa Campo Grande de Futebol Society Feminino

Neste sábado (2) tem início a 1ª Copa Campo Grande de Futebol Society Feminino, realizada pela Prefeitura de Campo Grande, através da Fundação Municipal de Esporte (Funesp). A cerimônia de abertura acontecerá às 15h30, na Praça Esportiva Elias Gadia, localizada na Avenida Albert Sabin, Vila Taveirópolis.

Ao todo, 18 equipes participarão da competição: Miami Dade FC/MS, Darcy Ribeiro, Vicent´ Sena, Esporte Clube Borussia, SERC/UCDB, Comercial / SEFAC, Hórus Aquidauana, Resenha Futebol Feminino, Club Atlético Santista, Água Bonita Futebol Clube, Três Lagoas/SEJUV, AFFI Fioravantes/Sidrolândia, AD Pantanal, AFTER 66, Fênix FC, Ribas do Rio Pardo, Mustangs FC e as Panteras.

A primeira partida será entre Esporte Clube Borussia e Comercial/SEFAC, logo após a abertura, às 16 horas. Na sequência, às 16h50, acontece o confronto entre Fênix FC e Darcy Ribeiro.

No dia 17, a Praça Esportiva Elias Gadia volta a ser palco da Copa Campo Grande de Futebol Society. Às 14 horas, o Ribas do Rio Pardo enfrentará o Água Bonita Futebol Clube. Pouco depois, às 14h50, é a vez de AD Pantanal e AFFI Fioravantes/Sidrolândia ficarem frente a frente. E na partida das 15h40, o After 66 vai a campo para encarar o SERC/UCDB.

Também no dia 17, a Praça Esportiva Belmar Fidalgo receberá três jogos. Às 15 horas, o Três Lagoas/SEJUV enfrenta o Mustangs FC, às 15h50 a bola rola para Miami Dade FC e as Panteras e às 16h40, o desafio fica a cargo de Hórus Aquidauna e Club Atlético Santista.

A grande decisão acontecerá no dia 27 de agosto. A campeã geral, a vice-campeã geral e a 3ª colocada geral na fase final receberão troféus, além de premiação em dinheiro. Serão R$ 10 mil para o primeiro lugar, R$ 6 mil para o segundo e R$ 4 mil para o terceiro lugar. O valor da premiação, terá retenção de impostos (Imposto de Renda e Imposto Sobre Serviço). Técnicos e atletas classificadas em 1º, 2º e 3º lugar na fase final também receberão medalhas.

O regulamento da competição está no site da Funesp. Mais Informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3314-3526.