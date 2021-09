A Feira Centra de Campo Grande (MS) localizada na Rua 14 de Julho terá nesta quarta-feira (1) o festival do peixe. O evento cultural é para estimular a economia local do consumo do pescado. A abertura do evento será às 19:30. 18ª Semana do Pescado, que acontece de 1º a 15 de setembro em todo o país. A presença do embaixador do Japão em Brasília está confirmada.

O objetivo do evento é promover a conscientização nacional sobre o consumo de pescado. A Feira Central na ocasião lança o 13º Festival do Peixe da Feira Central e a 2ª Feira Cristã da capital. Acontecerão duas festividades em outubro na Feirona que movimentam a economia local estimulando o consumo de pescado.

O evento da Feira Central é uma realização da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e da Semagro, com apoio da Feira Central, da Fecomércio, do Senac e do Sebrae.