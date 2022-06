A 20ª edição do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande começa nesta sexta-feira (10), a partir das 18 horas, na Praça do Rádio. Diversão, cultura e principalmente solidariedade marcam a tradicional festa junina, que neste ano, além das apresentações de quadrilha, a Prefeitura organizou uma programação de shows bastante especial para o público que prestigiar os quatro dias do evento.

Para garantir a segurança do público, a Guarda Civil Metropolitana preparou um esquema especial de hoje até a segunda-feira (13), com pelo menos 50 guardas fazendo patrulhamento no local. Serão 32 viaturas para atender o evento, sendo 20 quatro rodas e 12 duas rodas. A GCM fará ainda a utilização de drone para o patrulhamento aéreo no entorno.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) estará presente para organizar o trânsito no entorno da Praça do Rádio, onde equipes farão o monitoramento e controle do fluxo de veículos em três pontos: Afonso Pena com a Padre João Crippa, Afonso Pena com a Pedro Celestino e na Pedro Celestino com a Barão do Rio Branco.

O Arraial volta ao formato presencial após 2 anos sendo realizado de forma virtual, contando agora, com 27 barracas para as vendas de comidas típicas e bebidas no local. Toda a renda será revertida para entidades filantrópicas que se habilitaram por meio de edital.

Uma dessas entidades, que estará aguardando o público com muita pipoca, pastel e quantão, é Associação Campo-grandense da Pessoa com Deficiência, fundada há mais de 30 anos. “Estamos muito felizes que a Festa voltou. O evento já é uma tradição, principalmente pra gente, que tem ali a oportunidade de gerar uma renda significativa nesses dias de festa, o que contribui significativamente com a manutenção dos trabalhos que realizamos em prol da Pessoa com Deficência.

Esse recurso é essencial para a entidade que atende 70 pessoas, principalmente após um longo período de pandemia que fizeram com que as doações reduzissem muito”, comemora Juliana Barbosa Lanzarini, coordenadora da entidade.

Já a Associação dos Ostomizados de MS vai vender cachorro quente, bolo de pote, caldos e bebidas em geral. Para Márcia Aparecida Damásio, presidente da Associação, o retorno da festa com as barracas das entidades vai impactar de maneira expressiva as 130 famílias cadastradas. “A associação vem passando por dificuldades depois da pandemia, e a Festa vem em boa hora. Toda ajuda é bem-vinda”, disse ela.