Com 20 equipes participando, começa nesta terça-feira (10) o Campeonato Brasileiro Interclubes de Voleibol Sub-17 Feminino, em Fortaleza/CE. Organizado pela Confederação Brasileira de Clubes, o torneio conta com a participação do Campo Grande Vôlei, representando Mato Grosso do Sul. As equipes estão divididas em cinco chaves de quatro clubes cada. O Campo Grande Vôlei está no grupo C e fará sua estreia contra o SESI/SP às 14h.

CONFIRA OS GRUPOS COM PARTICIPANTES