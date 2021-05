A Prefeitura iniciou nesta segunda-feira (17), pela Rua Padre João Crippa, a implantação da drenagem prevista na segunda etapa do Reviva Campo Grande. O projeto abrange o microcentro da Capital, quadrilátero formado pelas avenidas Fernando Correa da Costa, Ernesto Geisel, Mato Grosso e as ruas Pedro Celestino, além da José Antônio.

A tubulação se estenderá por 300 metros, desde a esquina com a Rua Joaquim Murtinho até a Avenida Afonso Pena. Com o serviço, por um mês, o trânsito será interditado meia pista quadra a quadra, na medida que a obra avança.

Orientações aos motoristas

A previsão é de que as obras de drenagem na Rua Padre João Crippa durem quatro semanas. Por conta disso, a Agência Municipal de Trânsito (Agetran) orienta os motoristas quanto às rotas alternativas.

Quem for transitar pelo cruzamento da rua Joaquim Murtinho com a Padre João Crippa, saiba que a via está com meia pista interditada. Já a Rua Padre João Crippa, até a Joaquim Murtinho, somente uma faixa de rolamento está livre, tendo como rota alternativa a rua Rui Barbosa.

As ruas Barão de Melgaço e Joaquim Murtinho estão com somente uma faixa de rolamento livre, entre a Rui Barbosa e Padre João Crippa, tendo como rota alternativa a rua 7 de setembro ou Av. Fernando Corrêa da Costa.

Drenagem na Santos Dumont

Nos próximos dias começa outra frente de drenagem para eliminar um ponto de alagamento na Rua 13 de Maio, perto do Centro de Especialidades Médicas. A tubulação se estenderá por 1.700 metros a partir da Rua Santos Dumont na altura da esquina com a Avenida Ernesto Geisel, às margens do Córrego Segredo.

O alagamento da região central tem diversos fatores. De acordo com o engenheiro, as bocas de lobo muitas vezes são rasas ou estão entupidas e os coletores são subdimensionados.

Também é preciso considerar a geografia local e o caminho percorrido pelas bacias hidrográficas do Segredo e do Prosa, as duas principais da cidade, que se juntam justamente na região central. Ter suas nascentes no lado mais alto da cidade também contribui para que seu curso cause transtornos.