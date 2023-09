Comemorações e presentes no dia das crianças devem injetar R$ 94 milhões na economia de Campo Grande

O Dia das Crianças promete ser de muitas comemorações e entrega de presentes. Muito mais animados este ano, os consumidores estão propensos a presentear e comemorar. Em Campo Grande, o aumento mais significativo está na compra de presentes, é o que indica a pesquisa de Intenções de Compras e Comemorações para o período, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio (IPF/MS), em parceria com o Sebrae/MS.

Só em mimos para as crianças, os pais, avós, tios e padrinhos devem colocar na economia campo-grandense R$ 61.295.425. Passeios em shoppings, lanchonetes, parques e outros devem colocar mais R$ 32.499.538. De acordo com o levantamento, somente em Campo Grande, devem girar R$ 93.794.963, diferença de 26% a mais, quando foram comercializados R$ 74.597.317, já com atualização do IPCA.

Brinquedos e roupas lideram na escolha dos presentes. Brinquedos estão no topo com 56,15% de preferência nas compras, roupas (35,77%), calçados (18,06%), eletrônicos (5,27%) e skate, patinete e afins (2,53%).

A maior parte fará as compras em lojas físicas, 83,77%, contra 17,57% que vão optar pelo e-commerce. Os atrativos na hora da compra são: desconto no pagamento à vista 68,24%, parcelamento 35,42%, atendimento 17,35% e variedade 7,24%.

“Quem quiser aproveitar a data e fazer a economia local girar, esta é a hora de caprichar no desconto à vista, aproveitar a modalidade de PIX, e ofertar atrativos de parcelamento, para quem não quer pagar de uma vez. Estes sempre foram os grandes chamarizes do varejo e mais uma vez, vemos que os consumidores estão atrás de ofertas e facilidades, sem deixar de lado a qualidade dos produtos. Então, é hora de aproveitar que a maioria dos consumidores comprará o presente junto com as crianças em lojas físicas”, pontua o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila.

Segundo a pesquisa, na hora de definir a compra, a qualidade é o requisito principal de quem vai levar presente para casa (38,93%). A escolha da criança também é levada em consideração (37,53%), assim como produtos vistos na vitrine (15,60%), propagandas (1,19%) e dicas de amigos e familiares (5,62%).

O estudo foi realizado através de uma pesquisa de natureza quantitativa, pelo método de entrevista em ponto de fluxo, foi utilizado questionário estruturado de acordo com os objetivos da pesquisa. A margem de erro considerada para essa pesquisa é de 5% a 7% percentuais, para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. Para tanto, foram entrevistadas 1.981 pessoas, entre os dias 21 e 28 de agosto de 2023, nos municípios de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito e Corumbá/Ladário e Três Lagoas

Confira a pesquisa na íntegra: https://www.fecomercio-ms.com.br/wp-content/uploads/2023/09/Dia-das-criancas-MS-2023-compactado.pdf