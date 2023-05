Comenda do Mérito da Comunidade Japonesa é proposta na ALEMS

A Comunidade Japonesa de Mato Grosso do Sul pode ser homenageada com criação de Comenda do Mérito, em alusão ao Dia da Comunidade Japonesa, comemorado em 18 de junho de cada ano. A honraria foi proposta pelo deputado Roberto Hashioka (União), por meio do Projeto de Resolução 12/2023, durante sessão plenária desta quarta-feira (17).

A homenagem será concedida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) à personalidade integrante ou descendente da Comunidade Japonesa, bem como a entidades que tenham prestado relevantes serviços à sociedade. Ainda de acordo com a proposta, cada deputado proponente pode indicar até três personalidades ou entidades e, aos demais parlamentares, até uma cada.

A entrega será feita em sessão solene, com Medalha e Diploma, “os quais conterão as bandeiras nacionais brasileira e japonesa”. A comenda instituída por esta Resolução denomina-se “Terra do Sol Nascente”. O projeto segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

O parlamentar explicou que o Dia da Imigração Japonesa é comemorado no dia 18 de junho, porque foi a data na qual o primeiro navio (Kasato Maru) aportou no Brasil com imigrantes japoneses, no porto de Santos/SP, em 1908. “Me sinto honrado em ser descendente e a presente propositura trata de manter e reconhecer a importância da comunidade nipo-brasileira para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e do Brasil”, justificou o deputado Roberto Hashioka.