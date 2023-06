Em junho do ano passado, a comercialização da safrinha 2022 estava mais avançada, atingindo 34% da produção prevista de 84,404 milhões de toneladas de milho. A média de comercialização para o período nos últimos cinco anos é de 38,7%.

A comercialização de milho safrinha atinge 10,2% no Paraná, 8,8% em São Paulo, 27,9% em Mato Grosso do Sul, 24,8% em Goiás/Distrito Federal, 3,1% em Minas Gerais e 37,8% no Mato Grosso.