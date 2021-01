Hugo Gonçalves (30) foi assinado a golpes de faca desferido em seu pescoço na noite de segunda-feira (4), na Avenida Panamericana, Vila Danúbio Azul em Campo Grande/MS. Segundo informações o autor e a vítima teriam iniciado uma discussão que resultou numa briga e na sequência no homicídio. Hugo caiu sem vida em frente ao seu comércio. Próximo ao corpo do comerciante foi apreendido a faca do crime e um revólver calibre 32. De acordo com os bombeiros a vítima não foi alvejada por tiros.

Ainda segundo as informações o autor teria fugido num VW Gol Branco. O caso segue em investigação.