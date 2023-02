Multicampeão pelo Real Madrid e titular da Seleção Brasileira em duas Copas do Mundo, o lateral-esquerdo Marcelo é o novo reforço do Fluminense para a temporada de 2023.

Revelado pelo tricolor carioca, o jogador deixou o Brasil após apenas 2 temporadas. Desde então, conquistou 5 Ligas dos Campeões com o Real Madrid e teve breve passagem pelo Olympiacos, da Grécia.

Marcelo teve seu contrato com o Olympiacos rescindido na última semana. Assim, estava livre no mercado. Após breve negociação, o Fluminense anunciou o jogador como o mais novo reforço para a equipe de Fernando Diniz. Na temporada, o clube disputará a Libertadores. O Fluminense ainda não divulgou o tempo e valor do contrato.

Dessa forma, o anúncio oficial por feito por meio das redes sociais do Fluminense, exatamente ao meio-dia desta sexta-feira (24). Sem antecipar, o clube publicou a foto do jogador com a camisa desta temporada. Ao fundo da fotografia, há imagens da carreira pelo Real Madrid e seu início nas categorias de base do tricolor.

Marcelo foi pauta dos principais clubes do mundo

Na última década, Marcelo esteve na discussão entre os principais nomes do futebol mundial. Pelo Real Madrid, além das conquistas de cinco Liga dos Campeões, o lateral-esquerdo soma 25 títulos, entre Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Mundial de Clubes. Na temporada 2021/2022, tornou-se o primeiro brasileiro a erguer o troféu da Champions como capitão.

Contudo, antes de retornar ao Fluminense em definitivo, Marcelo foi especulado no Botafogo durante a última semana. A chegada do lateral-esquerdo se torna ainda mais crucial após a lesão de Jorge, titular da posição, no joelho direito.

Caio Paulista e Calegari, negociados para o São Paulo e o Los Angeles Galaxy, eram outros jogadores de Diniz para a posição, mas deixaram o clube.

“A sua casa é e sempre será o Fluminense, Marcelo”, escreveu o clube em suas redes sociais. “A hora de voltar chegou”. Revelado em 2005, Marcelo disputou 30 jogos e marcou 6 gols no Brasil antes de chegar ao Real Madrid por € 9 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões à época). “De volta ao lugar onde tudo começou”, afirmou Marcelo, após o anúncio oficial do Fluminense

Lateral disputou 2 Copas e faturou um título com o Brasil

Na Seleção Brasileira, o lateral-esquerdo disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018, como titular da posição. Em 2013, conquistou a Copa das Confederações –seu único título com o Brasil. Porém, nos últimos anos, perdeu espaço como titular do Real Madrid sob o comando de Carlo Ancelotti, mas permaneceu com o status de capitão até deixar o clube em 2022.Assim, sem atuar desde 11 de janeiro pelo Olympiacos, Marcelo deve passar por um período de readaptação física antes de estrear pelo Fluminense.