O comércio de Campo Grande (MS) começa a funcionar em horário estendido até às 22h a partir desta segunda-feira (12), para vendas de fim de ano. As datas e horários foram definidos em conjunto pelos sindicatos e dos trabalhadores do setor.

Segundo o gerente de relações sindicais da Fecomércio MS, Fernando Camilo, os trabalhadores do comércio podem prorrogar a jornada de trabalho em até duas horas. “Desde que as somas da jornada normal dessas horas não ultrapassem os horários estabelecidos na convenção”, diz.

Segunda-feira a sábado

Entre os dias 12 e 23, o horário de funcionamento será estendido até às 22h, de segunda a sábado.

Domingos

Já nos domingos o horário de funcionamento pode ser das 9h às 18h.

Natal e Ano Novo

Na véspera de Natal, 24 de dezembro, o comércio vai funcionar até às 17h. Já no último dia do ano, 31 de dezembro, o funcionamento vai até às 16h. Contudo, os estabelecimentos localizados nos shoppings e centros comerciais dos hipercenters prorrogam os horários nas duas datas. No dia 24, funcionam das 9h às 19h e no dia 31, das 9h às 18h.